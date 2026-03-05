Сливен, кратки вечерни новини, 05.03.2026 г., четвъртък

05.03.2026 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Поради ремонти дейности на тротоарната настилка в северната част на ул. „Аксаков“ в ЦЧГ на Сливен, както и с цел опазване безопасността и здравето гражданите, улицата ще бъде затворена за движение от 6 до 9 март 2026 г., включително.

Общо 128 ученици и 67 родители се включиха в превантивни дейности, организирани от Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен съвместно с ОУ „Димитър Петров“ в рамките на информационна кампания за превенция на трафика на хора, улеснен чрез технологиите.

В Психологическо студио „KatrInside“ се проведе вдъхновяваща групова среща под мотото „Свободата като вътрешен избор“.

На 18 март от 19:00 часа в зала „Зора“ ще бъде представен гостуващият спектакъл „Кошмарна комедия“ от френския драматург Жан Поаре.

Общинското дружество „Пътнически превози“ – Сливен въвежда нова билетна система, която включва продажба на хартиени билети и безконтактни електронни карти за многократно използване.

Над 60 свободни работни места са обявени в началото на годината в региона чрез Бюро по труда – Сливен, като търсенето на кадри обхваща както производството и строителството, така и здравеопазването, услугите и образованието.

Сливналията старши комисар Иван Русев е сменен като директор на ОДМВР – Ямбол, неговото място е заето от старши комисар Добрин Димитров.