Изложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“ ще бъде открита в Жеравна

Исторически музей – Котел и Регионален исторически музей – Добрич канят жителите и гостите на общината на официалното откриване на гостуващата фотодокументална изложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“. Събитието ще се състои на 8 март – Международния ден на жената, от 14:00 часа в Художествена галерия „Христо Тодоров“ в село Жеравна.

Експозицията, подготвена от специалистите на Дом-паметник „Йордан Йовков“, представя живота и творческия път на една от най-значимите фигури в българската културна история – поетесата Дора Габе. Чрез 15 документални пана посетителите ще могат да проследят нейния път като писател и поет за възрастни и деца, преводач, общественик и интелектуалец, както и активната ѝ роля в културния и обществения живот на България. Изложбата представя и част от местата и паметните знаци, свързани с живота на поетесата, както и приноса ѝ като един от основоположниците на ПЕН-клуба в България и като ревностен защитник на каузата за възвръщането на Южна Добруджа към България.

Изборът на Жеравна за домакин на изложбата носи и символично значение. В родното място на Йордан Йовков ще „гостува“ духът на неговата съвременница и съмишленица Дора Габе, създавайки своеобразен културен мост между Балкана на Йовков и Добруджанската равнина на Габе.

Събитието е посветено на силата на женския дух и на магията на българското слово, а организаторите канят всички любители на литературата и културата да се присъединят към празника на 8 март в Жеравна.