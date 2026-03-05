05.03.2026 16:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 59

България не е застрашена директно от военните действия и не е страна в конфликта, НАТО също не участва. Българските граждани и тяхното спокойствие са наш приоритет - отправям към тях апел да се доверяват на официалната информация и да не се поддават на дезинформация, която цели само да ги обърка и уплаши. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Премиерът припомни, че във всеки един момент за сигурността на гражданите се грижи не само българската държава, но и Северноатлантическият алианс. Гюров беше категоричен, че ситуацията към момента не е достигнала критична точка, но ако това се случи, има ясна стратегия за защита. Министър-председателят изтъкна, че противоракетната отбрана на НАТО има възможността да отразява заплахи и работи безотказно. Можем да бъдем спокойни и да разчитаме на тази колективна отбрана, добави Гюров.

Премиерът заяви, че паниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда и припомни, че политическите централи се готвят за избори. Полагаме всички усилия да гарантираме, че дезинформацията няма да повлияе на изборния процес, посочи Гюров. Министър-председателят заяви още, че е дал необходимите указания, така че да не се повтори румънският сценарий в България. Същевременно правителството говори ясно и открито с българските граждани. На Съвета по сигурността поканихме представители на Народното събрание, именно за да избегнем всякакви спекулации, че има скрита информация, добави Гюров.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски потвърди, че приоритет е изтеглянето на българите от района на конфликта, като този процес продължава. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че утре ще се проведе заседание в НАТО, на което предстои да бъде обсъдено дали е необходимо да се увеличи готовността на системата за противоракетна отбрана на Алианса.