ЗАЕДНО В ДОБРОТО – ДА ПОДАДЕМ РЪКА НА СЕМЕЙСТВО В БЕДА

Уважаеми ученици и родители,

Присъединяваме се към благотворителната кауза на ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ – Сливен, която има за цел да подпомогне техния служител Михаил Михалев. Семейството му е пострадало при тежък инцидент – взрив на газова бутилка, и има нужда от нашата помощ.

Във фоайето на първия етаж на училището е поставена кутия за дарения, чрез която всеки, който желае, може да подаде ръка в този труден момент. Инициативата цели да подкрепи семейството в справянето с последиците от инцидента и да покаже, че доброто и съпричастността са ценности, които възпитаваме у нашите ученици не само на думи, но и с дела.

Вярваме, че когато сме заедно, можем да дадем надежда и сила на хората, които преминават през тежки изпитания.

Нека отново покажем, че училищната общност на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен е общност със сърце.