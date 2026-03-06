Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 06.03.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

07.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

07.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

14.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

21.1.2026 г. 19.3.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

24.1.2026 г. 23.3.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно

02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше

03.2.2026 г. 26.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно

09.2.2026 г. 09.3.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

09.2.2026 г. 19.3.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

09.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно

10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

10.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

12.2.2026 г. 12.3.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше

16.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА СЛИВЕН средно

13.2.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЕЛ. ТЕХНИК СЛИВЕН средно

16.2.2026 г. 16.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

02.3.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ЛОГОПЕД СОТИРЯ висше

17.2.2026 г. 16.3.2026 г. 2 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно

18.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 КЛИНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СЛИВЕН висше

19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

19.2.2026 г. 19.3.2026 г. 2 ШОФЬОР, АВТОБУС СЛИВЕН средно

24.2.2026 г. 24.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, СЛАДКАРСКО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно

24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ И АПАРАТИ СЛИВЕН средно

24.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ СЛИВЕН средно

10.3.2026 г. 12.3.2026 г. 1 ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР СЛИВЕН висше

01.3.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно

26.2.2026 г. 26.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

27.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 АВТОМОНТЬОР НОВА ЗАГОРА средно

02.3.2026 г. 02.4.2026 г. 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно/основно

02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 3 ШИВАЧ СЛИВЕН средно/основно

04.3.2026 г. 03.4.2026 г. 1 ГЛАВЕН ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

18.3.2026 г. 13.3.2026 г. 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

05.3.2026 г. 06.4.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно

