Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.03.2026 г.

05.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.03.2026 Г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 05.03.2026 г., в 08,25 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Фолксваген Голф“. Инцидентът е станал в района на кръстовище с улици „Родопи“ и Цар Освободител“ в град Нова Загора. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Унищожен е двигателният отсек. Спасена е останалата част от автомобила. Причината за пожар е техническа неизправност - изтичане на пропан-бутан в двигателния отсек.