Информационен бюлетин за пленарната сесия на ЕП - 9-12 март 2026 г.

Дебат относно положението в Близкия изток и срещата на върха на ЕС на 19—20 март
В сряда евродепутатите ще обсъдят военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, последиците от нея и необходимостта от подкрепа за иранците, както и очакванията за срещата на върха на ЕС.
Предложения на Парламента за справяне с жилищната криза в Европа
Във вторник евродепутатите ще представят своите препоръки за насърчаване на достойни, устойчиви и достъпни жилища в целия Европейски съюз.
В чест на Международния ден на жената, във вторник членовете на ЕП ще изслушат свидетелството на Джаки Фокс, която води кампания в памет на дъщеря си, жертва на кибертормоз.
Отбрана: Преодоляване на пречките пред търговията и насърчаване на европейските проекти
В сряда Парламентът ще очертае предложения за преминаване към истински единен пазар на ЕС в областта на отбраната и за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на ЕС.
По-голяма защита при използването на туристически пакети
Очаква се в четвъртък ЕП да потвърди актуализацията на Директивата за пакетните туристически пътувания, за да изяснят правата на помощ и обезщетение в случай на прекъсване на пътуването.
Нов „енергиен пакет“ и енергийни перспективи за Северно море
Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят предложения от Комисията за „енергиен пакет“, а в сряда ще обсъдят необходимостта от чисти, независими и сигурни енергийни източници.
Стратегията на ЕС за разширяване
Във вторник членовете на ЕП ще направят оценка на политическия подход и методологията на ЕС относно разширяването, последвана от гласуване в пленарна зала в сряда.
Защита на творческите произведения, обект на авторско право, в ерата на изкуствения интелект
Очаква се във вторник членовете на ЕП да призоват за мерки за защита на творческия сектор на ЕС от експлоатация от изкуствен интелект.
Върховенство на закона в Гърция: членовете на ЕП обсъждат присъдите по делото „Predatorgate“
В сряда Парламентът ще обсъди с представители на Комисията състоянието на върховенството на закона в Гърция, след като бяха произнесени присъди по скандала със шпионски софтуер.