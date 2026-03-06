Информационен бюлетин за пленарната сесия на ЕП - 9-12 март 2026 г.

06.03.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 43 минути | 50

Дебат относно положението в Близкия изток и срещата на върха на ЕС на 19—20 март

В сряда евродепутатите ще обсъдят военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, последиците от нея и необходимостта от подкрепа за иранците, както и очакванията за срещата на върха на ЕС.

Предложения на Парламента за справяне с жилищната криза в Европа

Във вторник евродепутатите ще представят своите препоръки за насърчаване на достойни, устойчиви и достъпни жилища в целия Европейски съюз.

Международен ден на жената

В чест на Международния ден на жената, във вторник членовете на ЕП ще изслушат свидетелството на Джаки Фокс, която води кампания в памет на дъщеря си, жертва на кибертормоз.

Отбрана: Преодоляване на пречките пред търговията и насърчаване на европейските проекти

В сряда Парламентът ще очертае предложения за преминаване към истински единен пазар на ЕС в областта на отбраната и за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на ЕС.

По-голяма защита при използването на туристически пакети

Очаква се в четвъртък ЕП да потвърди актуализацията на Директивата за пакетните туристически пътувания, за да изяснят правата на помощ и обезщетение в случай на прекъсване на пътуването.

Нов „енергиен пакет“ и енергийни перспективи за Северно море

Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят предложения от Комисията за „енергиен пакет“, а в сряда ще обсъдят необходимостта от чисти, независими и сигурни енергийни източници.

Стратегията на ЕС за разширяване

Във вторник членовете на ЕП ще направят оценка на политическия подход и методологията на ЕС относно разширяването, последвана от гласуване в пленарна зала в сряда.

Защита на творческите произведения, обект на авторско право, в ерата на изкуствения интелект

Очаква се във вторник членовете на ЕП да призоват за мерки за защита на творческия сектор на ЕС от експлоатация от изкуствен интелект.

Върховенство на закона в Гърция: членовете на ЕП обсъждат присъдите по делото „Predatorgate“

В сряда Парламентът ще обсъди с представители на Комисията състоянието на върховенството на закона в Гърция, след като бяха произнесени присъди по скандала със шпионски софтуер.