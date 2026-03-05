Творческа работилница в музея по повод 8 март

05.03.2026 10:57 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Заповядайте на творческа работилница "Създай подарък за мама" в сърцето на музея! Влез в пространство, където тишината на историята среща топлината на творчеството. Ще създадем нещо лично, нежно и изпълнено с обич. Ще творим с ръце, но и със сърце: цветове, форми и идеи ще се превърнат в малък символ на благодарност към най‑добрата на света - мама.

На 7 март 2026 г., събота, от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на РИМ - Сливен.

Необходимо е предварително записване на тел. 0879514171 Десислава Панайотова, музеен педагог.