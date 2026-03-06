06.03.2026 11:53 , Людмила Калъпчиева

Град Дряново ще бъде домакин на 52-рото издание на традиционния фолклорен празник „Балканът пее и разказва“, който ще се проведе на 6 юни. Събитието ежегодно събира представители на балканските градове Елена, Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково и представя богатството на техните традиции, обичаи и фолклорно наследство.

Решението тазгодишното издание да се проведе в Дряново и на тази дата беше взето по време на работна среща между представители на шестте общини, която се състоя в сградата на Община Дряново.

По традиция празничната програма ще започне с фестивално шествие от площад „Колю Фичето“, което ще премине по централните улици на града. След това ще се проведе концертната програма, като последователността на участниците е определена чрез жребий.

Освен сценичните изяви, участниците от шестте балкански града ще се включат и в различни конкурси, които са част от фестивалната програма.

„Балканът пее и разказва“ е едно от най-значимите културни събития в календарите на общините от Стара планина. Празникът има дългогодишна история и се е утвърдил като символ на приемствеността и съхраняването на българските традиции и фолклор.