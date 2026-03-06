06.03.2026 12:43 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2024 г. нефинансовите предприятия в област Сливен са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 1 460 млн. лв., от които 64.9% - нехранителни стоки и 35.1% са от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро намалява с 11.4%, като е отчетен ръст на продажбите на едро на храни, напитки и тютюневи изделия с 1.2%, а на продажбите на нехранителни стоки – спад със 17.0%.

Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2024 г. са на стойност 842 млн. лв., като продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия са с дял 41.2%, а нехранителните стоки са с дял от 58.8%. В сравнение с 2023 г. обемът на продажбите на дребно нараства с 8.8%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на дребно на нехранителни стоки съответно с 5.5 и 11.2%.

Търговски обекти за продажби на дребно

През 2024 г. в област Сливен са работили 3 144 търговски обекта за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 71.7%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) - 17.3%, складове за продажба на дребно - 6.2%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 3.0%, бензиностанции и газостанции – 1.8%. Магазините и павилионите се увеличават с 0.1% спрямо предходната година, като е отчетен спад при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия с 1.9% и ръст при тези за нехранителни стоки с 1.5%.

Методологични бележки

Обхват и източници на информация - обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията за търговските обекти е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс, а за продажбите на едро и дребно по групи стоки е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс.

Продажби на едро - стойността на купените и продадени готови стоки и материали по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи) на други търговци за следваща препродажба или на предприятия за производствено потребление, без стойността на износа.

Продажби на дребно - стойността на купените и продадени готови стоки и материали и реализираната собствена продукция на населението и други институции и ведомства за собствено потребление по цени на реализация (вкл. ДДС и акцизи).

Търговски обекти за продажби на дребно - собствени или наети търговски обекти за продажби на дребно, посочени в справка „Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.“ от годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия.