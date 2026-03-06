Поетично-музикална вечер в Котел по повод Международния ден на жената

06.03.2026 13:20 , Людмила Калъпчиева

По повод Международния ден на жената – 8 март, Община Котел организира поетично-музикална вечер и празнична почерпка, посветени на красотата, вдъхновението и силата на жената. Събитието ще се проведе на 6 март от 17:00 часа в залата на Общински съвет – Котел с любезното съдействие на кмета на общината Коста Каранашев.

В празничната програма бургаското Сдружение „Арт пиерия“, културна организация с над 35-годишна история, ще представи литературно-музикалната композиция „Стихове за жената, пролетта и любовта“. Тя включва произведения на Христо Фотев, Пейо Пантелеев и други обичани бургаски автори.

В програмата участие ще вземат поетите Евгений Апостолов, Марияна Вангелова и Мариана Праматарова, както и актрисата Иванка Станкова, която ще представи стихове на Христо Фотев. Музикалният съпровод ще бъде осъществен от Яким Якимов на китара и Донка Владимирова на флейта.

След края на литературно-музикалната програма гостите ще имат възможност за неформални разговори и споделени празнични мигове в приятна атмосфера.

Събитието е част от инициативите на Община Котел, посветени на отбелязването на Международния ден на жената в общината.