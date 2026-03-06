С поетична среща в библиотеката започнаха честванията за 8 март в Котел

06.03.2026 13:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 11 минути | 0

С вдъхновяващи събития в Общинска библиотека „Петър Матеев“ започнаха честванията по повод Международния ден на жената в община Котел. Празничната програма събра любители на поезията и почитатели на словото, посветено на женската сила, нежност и обич.

По време на поетичната среща специален гост беше поетесата Таня Тонева, която представи част от своето творчество и подари на библиотеката своята книга „Прозрение“, с която обогати библиотечния фонд.

Ден по-рано учениците от кръжок творческо обединение „Дарования“ отправиха трогателен поздрав към най-скъпия човек в живота си – своите майки. С много вълнение децата рецитираха стихотворения и поднесоха ръчно изработени картички и цветя като знак на обич и благодарност.

С тези събития бе поставено началото на празничните инициативи, посветени на жената и майката в община Котел, които ще продължат и през следващите дни.