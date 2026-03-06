Тържеството „Мисия Жена“ събра препълнена зала в Котел

06.03.2026 13:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 31 минути | 35

Залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие в Котел се оказа тясна, за да побере всички гости, дошли да подкрепят децата си в тържеството „Мисия Жена“, посветено на Международния ден на жената – 8 март. Много родители останаха прави, а всяко изпълнение на сцената беше посрещано с бурни аплодисменти.

Децата представиха богата и вдъхновяваща програма, съчетаваща музика, поезия, танци и театрални изпълнения, посветени на жената като майка, муза и легенда. Началото бе поставено с изпълнение на малкия пианист Николай Андриянов, след което публиката се наслади на поетичния диалог „Аз и Ти“ на Айлин Мустафова и Мейрем Мехмедова, рецитал на ученици от трети клас, вокални изпълнения на група „Цветна дъга“ и солово изпълнение на Екатерина Дончева с песента „Ти дойде“ на Лили Иванова.

Фолклорната част на програмата беше представена от танцов състав „Изворче“, състав тамбури и група „Котленче“, а модерният танц – от кръжок „Огнени искри“. Специално внимание привлече и изложбата „Красотата на носията в Сливенския край“, както и представянето на легендата за Вида мома от клуб „Легенда“.

В празничната програма бяха припомнени и имената на бележити български жени като Христина Хранова, Райна Касабова, Тотка Венкова Чехларова и Анка Ламбрева – личности, оставили трайна следа в историята със своята смелост, достойнство и принос към обществото.

Празничното събитие завърши с емблематичната песен „Жена на всички времена“ и танца „Give it up to me“, оставяйки у публиката усещане за красота, празничност и признателност към жената във всичките ѝ проявления.