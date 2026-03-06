СПОРТНИ УСПЕХИ И ГОРДОСТ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

06.03.2026 14:08 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от нашето училище отново показаха талант, упоритост и спортен дух, като завоюваха отличия и достойно представиха училището в два престижни турнира.

На 1 март 2026 г. в зала „Младост“ се проведе Общински турнир по акробатика, където в дисциплината „Масова акробатика“ блесна Даян Николова от 2. А клас. С много старание и отлична техника тя успя да спечели златен медал, с което донесе радост и признание за своя клас и за цялото училище.

Същият уикенд учениците Георги Чотов от 3. А клас и Димитър Георгиев от 4. А клас взеха участие във футболния турнир „Самарско знаме“ в гр. Стара Загора. Двамата млади спортисти показаха силна игра, отборен дух и достойно представяне на терена.

Всички участници бяха поздравени лично от директора на училището — г-жа Диана Кънева, както и от своите класни ръководители, които изразиха гордост от постигнатите резултати и насърчиха децата да продължат да развиват своите таланти и да прославят училището с бъдещи успехи.