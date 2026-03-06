Колоездачната обиколка на Италия „Джиро д' Италия“ ще мине през Сливен

06.03.2026 14:39 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев днес се срещна с част от организаторите и представителите на българските институции, ангажирани с подготовката на Колоездачната обиколка на Италия „Джиро д' Италия“ 2026. Началото на тазгодишното, 109-о издание на един от най-престижните колоездачни форуми в света, ще бъде дадено в България.

Стартът ще се състои на 8 май в Несебър със 156-километров етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас - Велико Търново (220 км) на 9 май и Пловдив - София (174 км) на 10 май. Тази година над 200 колоездачи се очаква да преминат и през трасето на Сливен, което го нарежда сред градовете в световния спортен календар.

Фокусът на днешната дискусия, състояла се в Община Сливен, бяха техническата обезпеченост и организацията на маршрута в Сливенския регион във времето на преминаване на състезателите. Бе обсъдена още логистиката на територията на общината, както и детайли относно пътната инфраструктура и безопасността.

В срещата участваха заместник-кметовете Пепа Чиликова и Румен Иванов, представители на Министерствата на младежта и спорта, на туризма, на културата, на вътрешните работи, на Българската федерация по колоездене, на Агенция „Пътна инфраструктура“, на културни институти в града, на Природен парк „Сините камъни“, на местни колоездачни клубове, експерти от Община Сливен.

Големият финал на трите етапа в България ще бъде в София. След това обиколката ще продължи в Италия и ще финишира в Рим в края на май.

За първи път „Джиро д' Италия“ се провежда през 1909 г., а емблематичната розова фланелка на надпреварата е носена от някои от най-великите имена в историята на колоезденето. Сред тях са Фаусто Копи, Еди Меркс, Бернар Ино, Мигел Индурайн, Марко Пантани и др.

Днес състезанието се радва на огромна популярност. В световен мащаб гледаемостта му достига до близо 800 млн. зрители.

Срещите по логистиката в Сливен продължават.