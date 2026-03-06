Сливен. Новини от източника. Последни новини

Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 42

Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката

На 25 февруари 2026 г. в часовете по информационни технологии се проведе демонстрационен урок с участието на г-жа Яна Георгиева и г-н Георги Торлаков – преподаватели в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“.

По време на срещата те представиха пред учениците проекти, разработени съвместно с възпитаници на гимназията. Гостите разказаха за процеса на проектиране и сглобяване на радиоуправляеми RC колички, като споделиха подробности за използваните материали, техническите решения и етапите на изработка.

Демонстрацията предизвика голям интерес сред учениците и показа по нагледен начин връзката между теоретичните знания и тяхното практическо приложение. Събитието стимулира творческото мислене и насърчи интереса към техническите науки.

От ЦПЛР – Детски комплекс изразиха своята благодарност към г-жа Георгиева и г-н Торлаков за интересния и вдъхновяващ урок, който остави трайно впечатление у учениците.

Снимки: Детски комплекс Сливен

https://www.facebook.com/cplrdksl?__cft__[0]=AZZFHK_JRttzBAP3vnDv9iHBkZYGao8mVKhwn7aNy98qhE8X3goUIhNXA0etDCAQrVj-TiWGqayRDKXN8sH30Mst5awJ3zLUBNPem923zhpu0_0xbbvi-D-OfiinGMVUiZrEessKtbGy5_sJz2jnyGmu

Снимки

Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката
Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката

Реклама