Демонстрационен урок по информационни технологии събуди интереса на учениците към техниката

06.03.2026 14:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 42

На 25 февруари 2026 г. в часовете по информационни технологии се проведе демонстрационен урок с участието на г-жа Яна Георгиева и г-н Георги Торлаков – преподаватели в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“.

По време на срещата те представиха пред учениците проекти, разработени съвместно с възпитаници на гимназията. Гостите разказаха за процеса на проектиране и сглобяване на радиоуправляеми RC колички, като споделиха подробности за използваните материали, техническите решения и етапите на изработка.

Демонстрацията предизвика голям интерес сред учениците и показа по нагледен начин връзката между теоретичните знания и тяхното практическо приложение. Събитието стимулира творческото мислене и насърчи интереса към техническите науки.

От ЦПЛР – Детски комплекс изразиха своята благодарност към г-жа Георгиева и г-н Торлаков за интересния и вдъхновяващ урок, който остави трайно впечатление у учениците.