Малко повечерие с Богородичен акатист - Втора статия в гр. Бургас

06.03.2026 18:49 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 56

На 6 март, петък от Втората седмица на Великия пост, в храм „Св. Богородица“ в гр. Бургас бе отслужено Малко повечерие с Богородичния акатист – Втора статия.

Молитвеното последование бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската света митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, иконом д-р Стилиан Кунев и архидякон Вартоломей.

В храма се събраха духовници от града и множество православни християни, които с молитвено благоговение се поклониха пред чудотворния образ на Пресвета Богородица „Одигитрия“.

В словото си митрополит Арсений говори за духовния смисъл на Богородичния акатист и за силата на молитвата към Небесната Царица, Която непрестанно предстои пред престола Христов и се застъпва за човешкия род.

В края на Малкото повечерие митрополит Арсений покани вярващите да присъстват и на утрешната духовна беседа с гост-лектор архимандрит Никанор Папаниколау от манастира „Св. Троица“ на планината Олимп, който ще изнесе слово, посветено на богословието на свети Григорий Палама.