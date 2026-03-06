Духовни беседи в петте недели на Великия пост

06.03.2026 19:18 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година се организират духовни беседи с гост-лектори в петте недели на Великия пост.

Тази година беседите ще се състоят в събота от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, и в неделя от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ – гр. Сливен.

7 и 8 март – Втора неделя на Великия пост (Св. Григорий Палама)

Тема: „Обожението като цел на човешкия живот“ според Св. Григорий Палама

Лектор: Архимандрит Никанор Папаниколау

Архимандрит Никанор Папаниколау е клирик на Гръцката църква, митрополия Еласонаи, и игумен на ставропигиалната обител „Св. Троица“ в Спармос, подножието на Олимп. Като духовник на сестринството „Св. Лидия“ в Аспровалта, той продължава духовната линия на стареца Теофилос Зисопулос, участвайки активно в катехизаторската, мисионерската и медийната дейност на манастира и на първата православна телевизия в Гърция – 4E. Неговото пастирско служение е свързано с духовно наставничество, проповед и подкрепа на църковната просвета чрез съвременни комуникационни средства.