Сливен, кратки вечерни новини, 06.03.2026 г., петък

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с представители на институции и организатори, които подготвят провеждането на колоездачната обиколка на Италия Giro d'Italia през 2026 г.

По повод 8 март – Международен ден на жената, художнички от Сливен подредиха обща изложба в галерия „Май“.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

В Художествена галерия „Димитър Добрович“ в Сливен беше открита самостоятелната изложба „Мигновение“ на младата художничка Добра Камбурова.

Част от ръководството на община Сливен проведе редовната си приемна с граждани, която се организира всеки първи четвъртък на месеца.

Общо 128 ученици и 67 родители се включиха в превантивни дейности, организирани от Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен съвместно с ОУ „Димитър Петров“ в рамките на информационна кампания за превенция на трафика на хора, улеснен чрез технологиите.

Продажбите на дребно в област Сливен са нараснали с 8.8% през 2024 г., показват окончателните данни на Националния статистически институт.