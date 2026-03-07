БУКЕТ ОТ ЛЮБОВ ЗА НАЙ-СКЪПИТЕ МАЙКИ

По повод Международния ден на жената – 8 март учениците от ГЦОУД – 3. клас, с ръководител г-жа Здравка Монева, с много обич и старание изработиха символичен букет за своите майки. Във всяко цвете те вложиха усмивка, благодарност и искрена детска любов.
С този красив жест децата изразиха признателността си за грижите, подкрепата и топлината, които получават всеки ден от най-важните жени в живота си.
Скъпи майки,
нека този букет ви напомня колко силно ви обичаме! Вие сте нашето вдъхновение и опора, която ни учи да бъдем добри, смели и уверено да вървим напред.
Честит празник!