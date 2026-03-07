Кметът Стефан Радев свиква консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК

07.03.2026 13:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Във връзка с подготовката за произвеждане на предсрочни избори за Народно събрание на 19 април 2026 г., кметът Стефан Радев свиква консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/.

Срещата ще се състои на 12 март, четвъртък, от 10.30 ч. в зала 105 на Община Сливен. Поканени да участват в консултациите са парламентарно представените партии и коалиции в 51-ото Народно събрание. Консултациите са публични и в тях може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Поканата е публикувана на следния адрес: https://mun.sliven.bg/izbori-ns-04-2026-pokani