И тази година инж. Калин Минчев от отдел „Техническа инфраструктура“ посвети своя лирика на дамите от община Сливен по случай Осми март. Авторът на стихотворението „Мое всичко“ поздравява нежната половина на човечеството с пожелание за здраве, щастие и да се чувства благословена от Господ. Към дамите той се обръща с признателност и уважение.

Споделяме на вниманието на читателите стиховете без редакторска намеса:

Мое всичко

Прекланяйки се аз признанието свое давам,

всичко значимо ти си и най-голямата опора.

И с чувствата ти топли в живота се калявам,

в стремежа да ти нося любов без умора.

Благодаря отново, че ме срещна с теб съдбата,

заедно да следваме ние своите мечти.

Безкрайно да си топлим един за друг душата,

с радостта си искрена и в идващите дни.

И в този свят на грохот и нестихваща омраза,

само в тебе търся аз нежност и покой.

С обичта си покори ме – нелечима зараза,

сега си ти света – единствен мой.

Сърцето ти като камина в знойна зима,

любов копнееща в страстна жарава.

През огън и през лед ако трябва ще премина,

ако усмивка искрена за тебе мога да оставя.

Дълголетие ангел мой сега ти пожелавам,

и от божия благодат ти здраве си вземи.

С букет от чувствата си пред теб се кланям,

в заклет обет, че всичко свято си ми ти.

Автор: Калин Минчев