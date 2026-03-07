Духовна беседа за Неделята на св. Григорий Палама в Бургас

07.03.2026 18:53 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас се състоя богословска беседа на тема: „Обожението като цел на човешкия живот“ според учението на свети Григорий Палама.

Гост-лектор бе архимандрит Никанор Папаниколау – клирик на Гръцката православна църква и игумен на ставропигиалния манастир „Св. Троица“ в Спармос, в подножието на планината Олимп.

От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов – псалт и богослов.

В своето изложение архимандрит Никанор разясни богословското значение на обожението (θέωσις) като цел на човешкия живот. Той подчерта, че още в Райската градина човешкият образ е бил помрачен чрез грехопадението, но чрез въплъщението на Господ Иисус Христос човекът е призван отново да се въздигне към онази светлина, в която е бил създаден.

В беседата бяха засегнати и теми като Таворската нетварна светлина, апостолската приемственост, тайнственият живот на Църквата и исихастката молитва:

„Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме“.

Сред присъстващите бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската света митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от град Бургас, както и множество миряни.