Сливен, кратки вечерни новини, 07.03.2026 г.

07.03.2026 16:25 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 6 часа | 150

Кметът на Сливен Стефан Радев свиква на 12 март консултации във връзка с подготовката на предсрочните избори за Народно събрание, насрочени за 19 април 2026 г.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с представители на институции и организатори, които подготвят провеждането на колоездачната обиколка на Италия Giro d'Italia през 2026 г.

По повод 8 март – Международен ден на жената, художнички от Сливен подредиха обща изложба в галерия „Май“.

С включени сини светлини и минута мълчание в ранните часове на деня дежурните полицейски екипи в Областната дирекция на МВР в Сливен и районните управления отдадоха почит към паметта на своите колеги, в страната и по света, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Второ място във възрастовата група 11. клас зае Раян Камаринчев от ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, в първото по рода си Национално състезание по изкуствен интелект, провело се в периода 28.02-01.03.2026 г. в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.

Общинската фирма „Пътнически превози“-Сливен стартира от 9 март работата на нова билетна система за продажбата на билети и безконтактни електронни карти за многократно използване.

Концерт под надслов „Романтична класика“ ще представи Симфоничен оркестър – Сливен на 13 март от 18:30 часа в зала „Сливен“.