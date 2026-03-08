08.03.2026 13:33 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 8 март, във Втората неделя на Великия пост – Неделя на св. Григорий Палама, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бе отслужена тържествена архиерейска Василиева света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Никанор Папаниколау от Гръцката православна църква, архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската света митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на храма, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, иконом Яни Янев, иконом Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев и архидякон Вартоломей.

Песнопенията бяха огласени от иконом Атанас Чолаков – духовен надзорник, г-н Димитър Арнаудов, г-н Атанас Петков, г-н Александър Учиков и г-н Илия Поповски.

По време на Причастния детският хор при храма изпълни църковни песнопения, които създадоха особено молитвено настроение сред събралите се вярващи.

В словото си митрополит Арсений говори за живота и богословското дело на св. Григорий Палама – великия защитник на православното учение за нетварната Божия благодат. Владиката припомни значението на исихастката традиция и на умно-сърдечната молитва в духовния живот на християнина.

Той подчерта, че благото безмълвие не означава просто външно мълчание, защото човек може да мълчи, а сърцето му да бъде изпълнено с греховни помисли. Истинската тишина на сърцето се ражда чрез Иисусовата молитва: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния.“ Когато човек започне да призовава името Христово с внимание и покаяние, бесовете се оттеглят, защото не понасят Божието име.

Митрополитът благодари на о. Никанор Папаниколау, на г-н Димитър Арнаудов и на всички присъстващи за съмолитстването, като пожела да се събираме всяка неделя и празник, и заедно да издигаме молитва към Бога.

