Сливен, кратки вечерни новини, 08.03.2026 г., неделя

08.03.2026

Млада жена от Сливен на име Силвия се бори за живота си и семейството ѝ се нуждае от финансова помощ за скъпо лечение.

Инженерът от общинската администрация в Сливен Калин Минчев и тази година отбеляза Международен ден на жената, като посвети свое стихотворение на дамите.

Кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав към дамите от общината по повод Международен ден на жената, който традиционно се отбелязва на 8 март.

Документи и фотографии, съхранявани в Държавен архив – Сливен, разкриват любопитни детайли за начина, по който е бил отбелязван Международният ден на жената – 8 март, в Сливенски окръг през втората половина на ХХ век.

От утре в градския транспорт на Сливен ще бъде въведена нова система за продажба на билети и безконтактни електронни карти за многократно използване.

Сто двадесет и осем ученици и 67 родители от Основно училище „Димитър Петров“ се включиха в превантивните дейности на Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен.

В Сливен на първи март се проведе Общински турнир по акробатика.