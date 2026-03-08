08.03.2026 18:31 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от ЦОУД 3 и 4 клас изработиха картички с много цветове, усмивки и топли емоции. Те положиха голямо старание под ръководството на своя учител Борислава Узунова, за любимите хора. Изработиха и надписаха специални картички за най-скъпите жени в живота си – своите майки, баби и лели. Всяко цвете беше оцветено внимателно, всяка картичка – изработена с любов, а думите, които написаха, бяха искрени.

Докато работиха, учениците споделяха за своите майки, баби и лели - говориха с обич за тях и се стараеха картичките да станат възможно най-красиви. В очите им се виждаше вълнение, гордост и радост от това, че сами създават подарък, който ще зарадва някого толкова близък и важен за тях.

С много старание и детска искреност, малките ръчички създадоха не просто картички, а малки послания, изпълнени с любов.