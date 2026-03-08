Урок за думите и как се отразяват на човека в ОУ

08.03.2026 18:40 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Учениците от 3. клас ЦОУД под ръководството на своя учител Борислава Узунова, преживяха важен урок – урок за думите и как се отразяват на човека.

В ръцете си държаха обикновен бял лист. Първо започнаха да му казват обидни думи и с всяка обида го намачкваха все повече. След това учениците започнаха да казват „Съжалявам“, „Извинявай“ и внимателно се опитаха да изгладят листа.

Листът отново стана почти равен, но следите от намачкването останаха.

Така те сами видяха и почувстваха нещо много важно – че думите могат да нараняват. Дори когато се извиним, следите понякога остават в сърцето на човека.

Този малък експеримент ни напомни колко силни са думите и колко важно е да избираме добротата, уважението и вниманието към другия.

Защото всяко сърце заслужава да остане гладко.