Урок за думите и как се отразяват на човека в ОУ

Учениците от 3. клас ЦОУД под ръководството на своя учител Борислава Узунова, преживяха важен урок – урок за думите и как се отразяват на човека.
В ръцете си държаха обикновен бял лист. Първо започнаха да му казват обидни думи и с всяка обида го намачкваха все повече. След това учениците започнаха да казват „Съжалявам“, „Извинявай“ и внимателно се опитаха да изгладят листа.
Листът отново стана почти равен, но следите от намачкването останаха.
Така те сами видяха и почувстваха нещо много важно – че думите могат да нараняват. Дори когато се извиним, следите понякога остават в сърцето на човека.
Този малък експеримент ни напомни колко силни са думите и колко важно е да избираме добротата, уважението и вниманието към другия.
Защото всяко сърце заслужава да остане гладко.