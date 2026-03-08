Духовна беседа за Неделя на св. Григорий Палама в Сливен

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен се проведе богословска беседа, посветена на темата „Обожението като цел на човешкия живот“ според учението на св. Григорий Палама.
Гост-лектор на събитието бе архимандрит Никанор Папаниколау от манастира Манастир „Св. Троица“ Спармос, разположен в подножието на Олимп.
По време на беседата архимандрит Никанор изложи основните положения на паламитското богословие, като разгледа учението за нетварните божествени енергии, за непристъпната същност на Бога, както и за участието на човека в божествения живот чрез Тайнствата на Църквата, особено чрез Евхаристията.
От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов, псалт и богослов.
Сред присъстващите бяха архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от града, както и множество благочестиви миряни.
***
Следващата духовна беседа ще се проведе на 14 март в събота от 17:00 ч. в Бургас, и на 15 март неделя от 17:00 ч. отново в Сливен.
Темата ще бъде посветена на Неделя Кръстопоклонна.
Лектор ще бъде г-н Аристидис Спандонис – богослов, химнограф и църковен певец, преподавал в духовната семинария Атониада на Света Гора, както и в духовната семинария в Килкис.