07.03.2026 17:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 ден | 21

С включени сини светлини и минута мълчание в ранните часове на деня дежурните полицейски екипи в Областната дирекция на МВР в Сливен и районните управления отдадоха почит към паметта на своите колеги, в страната и по света, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Към тях се присъединиха и дежурните екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен.

Днес, 7 март, светът отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда. Кампанията е по инициатива на Интерпол и за първи път се провежда през 2019 година. Идеята е да се акцентира върху мъжете и жените зад униформата, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите. На различни континенти полицейските сили се обединяват в памет на загиналите. Знамената в дежурните станции на Интерпол са спуснати наполовина, а по целия свят се провеждат почести – всяко едно от тях е доказателство за дълбокото уважение и благодарност, дължими на тези загинали служители. Тяхната жертва е сурово напомняне, че сигурността никога не е гарантирана. Тя се поддържа ежедневно от онези, които са готови да застанат на фронтовата линия срещу престъпността, насилието и заплахите, които застрашават всички нас.

Днес по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо –символ на полицейската общност, която надхвърля границите и се обединява в обща почит към загиналите при изпълнение на дълга си. От Азия до Америка, от Африка до Европа, следвайки часовите пояси, тези светлини са знак на професионална световна солидарност. България се включва в кампанията на Интерпол заедно с около 100 други държави. У нас на 6 и 7 март в синя светлина е осветена сградата на НДК в София, с което Националният дворец на културата се включва в световната „синя вълна“, заедно с обекти като Колизеума, Египетските пирамиди, водопада Виктория, кралския дворец в Монако и др.

В София, Бургас, Елхово и в други областни градове и общински центрове в страната полицейски служители почитат своите колеги с поднасяне на венци пред мемориалите на загиналите, почетни караули, строеви формации, церемониални прояви, възпоменателни служби, моменти на мълчание, прочитане на имената и други инициативи. В Нова Загора служителите на реда отдават почит с минута мълчание и включени светлини пред районното управление в града в памет на своя колега Тодор Стоянов Тодоров. Той загива на 2 декември 2020 година, само на 35 години, когато патрулният автомобил, до който се е намирал, е ударен от друг автомобил, управляван от шофьор с положителна проба за алкохол.

Загубата в служба на хората не е само лична, на семейството, на службата, града или държавата, а на професионалисти, колеги, приятели, на хора, отдадени на службата в полза на обществото. Трябва да ги помним всеки ден!