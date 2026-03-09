Прогноза за магнитните бури през март

09.03.2026 09:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 13 минути | 0

През март 2026 г. се очаква повишена слънчева активност, която може да доведе до периоди на геомагнитни смущения и магнитни бури. Според специалисти по космическо време месецът ще се характеризира с динамика – умерено начало, по-силна активност в средата и постепенно затихване към края на периода.

Как ще се развива геомагнитната активност

В първите дни на март геомагнитната обстановка е относително спокойна, като се очакват предимно слаби смущения. Например в началото на месеца индексът Kp – показател за магнитната активност – остава около 3–4, което се счита за ниско до умерено ниво и не се класифицира като силна магнитна буря.

С напредването на месеца обаче се прогнозира по-активен период. Според предварителните модели най-значимият пик на геомагнитната активност може да се наблюдава около 21–22 март, когато вероятността от по-силни магнитни смущения е по-голяма.

Защо се появяват магнитните бури

Магнитните бури възникват, когато мощни потоци слънчев вятър или изхвърляния на плазма от Слънцето достигнат до магнитното поле на Земята. Това взаимодействие предизвиква колебания в магнитосферата и може да повлияе както на технологични системи, така и на човешкия организъм.

Възможни ефекти

При по-силни магнитни бури се наблюдават:

главоболие и умора при чувствителни хора;

промени в кръвното налягане;

временни смущения в радиокомуникациите и навигационните системи;

появата на полярни сияния в по-северни райони.

Какво да очакваме през март

Като цяло март 2026 г. не се очертава като месец с постоянни магнитни бури, но ще има отделни периоди с повишена активност, особено около средата и края на месеца. Експертите съветват хората, чувствителни към такива явления, да следят актуалните прогнози за космическо време, тъй като геомагнитните условия могат да се променят бързо.