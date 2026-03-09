09.03.2026 09:46 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен, в партньорство с Община Сливен и Сдружение „Дете и пространство”, проведе уъркшоп „Активиране на младежката общност срещу агресията и насилието”. Инициативата се проведе на 5 и 6 март и е по проект „Политика за неприкосновеност на тялото = нулева толерантност към насилието”, който се изпълнява в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция. Тя е и в отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).

Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен и експертен състав психолози от сдружение „Дете и пространство” - Блага Банова и Илиян Илиев. В уъркшопа участва куклената актриса Мануела Саркисян, която от 15 години работи с деца и младежи в различни театрални формати.

В рамките на инициативата младежи от Сливен участваха във фокус групи, ролеви

игри и екипни занимания, със стратегическа цел - генериране на послания за превенция на агресията и насилието над и между деца.

Чрез използването на интерактивни методи и похвати от приложното театрално изкуство, участниците имаха възможност да изследват социални теми в защитена и подкрепяща среда.

Програмата постави акцент върху развиването на емпатия и умения за разпознаване на различните форми на насилие, като насърчи младите хора да бъдат активни двигатели на промяната в своята общност.

По време на уъркшопа бяха изведени ключови видео-послания, които ще бъдат в основата на предстояща информационна кампания срещу агресията и насилието, с цел утвърждаване на „Нова култура на общуване”, базирана на уважение и зачитане на личното пространство и неприкосновеност на тялото.

Инициативата е част от процеса на надграждане на политиките на МКБТХ – Сливен, Община Сливен и Сдружение „Дете и пространство”. Тя е в областта на ранната превенция на насилието, чрез активното включване на младите хора във формирането на обществена среда с нулева толерантност към агресията.