Поетично-музикална вечер в Котел посвети празника 8 март на жената

В навечерието на Международния ден на жената – 8 март, по инициатива на кмета на Община Котел Коста Каранашев в залата на Общински съвет – Котел се състоя поетично-музикална вечер, посветена на красотата, силата и вдъхновението на жената.

В часовете преди тържеството кметът Каранашев и неговият екип посетиха шест населени места в общината, където поздравиха дамите по повод предстоящия празник и им поднесоха своето уважение и внимание. Инициативата продължи в общинския център със специална културна програма, която събра десетки жени от Котел.

„Жените са опората на семейството и силата, която изгражда бъдещето на нашето общество. Именно вие възпитавате и изграждате личностите, които са най-голямото богатство на България. Благодаря ви за подкрепата, за доверието и за всичко, което правите за нашия град. Бъдете здрави, усмихнати и вдъхновени“, обърна се към дамите кметът на Община Котел Коста Каранашев.

Специални гости на вечерта бяха представители на бургаското сдружение „Арт пиерия“ – културна организация с над 35-годишна история. Те представиха поетично-музикалната програма „Стихове за жената, пролетта и любовта“, вдъхновена от творчеството на Христо Фотев, Пейо Пантелеев и други обичани бургаски автори.

Своите стихове и емоции споделиха поетите Марияна Вангелова, Мариана Праматарова и Евгений Апостолов, който развълнува публиката със стихотворенията „Котел“, „Въпроси към себе си“, „Момчето и момичето в купето“ и „Бели врани“. Особено въздействащо беше и изпълнението на актрисата Иванка Станкова, която представи поезията на Христо Фотев с изключителна артистичност и дълбочина.

Нежният музикален съпровод на Яким Якимов (китара) и Донка Владимирова (флейта) допълни атмосферата и превърна вечерта в истински празник на изкуството и духовността.

След края на програмата гостите имаха възможност да се насладят на празнична почерпка с чаша вино и да продължат вечерта с приятни разговори в топла и непринудена атмосфера.