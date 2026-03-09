КАК СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ СЪЧЕТАВА ТЕХНОЛОГИИ И ЗНАНИЕ

09.03.2026 10:07 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България

В съвременното образование все по-голямо значение придобива обучението, което свързва знанията от различни учебни предмети и ги превръща в практически умения. Именно такъв подход успешно прилага СУ „Йордан Йовков“, където в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1, Дейност 3 – „Интердисциплинарно обучение“, се проведе поредица от интегрирани уроци, обединяващи визуалното програмиране с различни учебни дисциплини.

Ученици от втори, трети и четвърти клас имаха възможност да открият нови и интересни връзки между визуалното програмиране и традиционните учебни предмети. Под ръководството на учителите Станислав Донев, Маргарита Байгуска, Невелина Кикьова, Дора Георгиева, Здравка Монева, Бояна Данева и Мария Грунова учениците се включиха в разнообразни учебни ситуации, които съчетаха езикови, природонаучни и математически знания с алгоритмично мислене и дигитални умения.

Чрез интерактивни задачи и работа в дигитална среда учениците усвояваха нови знания по нетрадиционен и увлекателен начин. Второкласниците например упражняваха английски думи за действие и място, като същевременно създаваха алгоритми във визуална програмна среда. Третокласниците откриха връзката между програмирането и природните науки, като помогнаха на виртуален герой да достигне до храната си, използвайки последователност от програмни команди и знания за жизнените процеси при животните.

В други уроци учениците съчетаваха програмирането с български език, като разпознаваха части на речта и видове изречения чрез визуални блокове от код. Математиката също намери своето естествено приложение – чрез сравняване на числа, логически задачи и създаване на алгоритми учениците видяха как математическите зависимости управляват поведението на програмата.

Интегрираните занятия показаха, че когато знанието се прилага в практическа задача и се свързва с технологиите, то става по-достъпно, по-интересно и по-трайно. Учениците работиха с голям интерес, демонстрираха логическо мислене, креативност и умения за работа в екип.

Чрез подобни инициативи СУ „Йордан Йовков“ утвърждава своята визия за модерно образование, в което технологиите, науката и езикът се допълват и подпомагат развитието на ключови умения у учениците.

През месец април предстои нова поредица от интегрирани уроци по програмата „Иновации в действие“, които ще продължат да развиват интердисциплинарния подход и да предоставят на учениците още възможности за учене чрез практика и творчество.