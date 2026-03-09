Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.03.2026 г.

09.03.2026 10:11 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.03.2026 Г.

Котел: Притежание и употреба на наркотични вещества са установили полицейски служители при ежедневния контрол на лица с криминални прояви.

На 6 март в град Котел е извършена проверка на 34-годишна жена от същото населено място, криминално проявена и осъждана за престъпления с наркотични вещества. В жилището й са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Задържана е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 7 март, на път slv1005, малко преди село Катунище, е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от мъж на 46 години от село Нейково. При проверката полицейските служители констатират, че водачът е неправоспособен и управлява след употреба на наркотични вещества, установено с техническо средство. В автомобила е намерено пакетче съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е отведен в РУ-Котел и задържан за 24 часа. По случая са образувани досъдебно и бързо производство.

Сливен: 65-годишен мъж е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Той е установен на 6 март в село Крушаре от полицейски екип на участък „Запад“ към РУ-Сливен, осъществяващ контрол в малките населени места. Управлявал е лек автомобил „Мерцедес“. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,30 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

За дните от 6 до 9 март на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.