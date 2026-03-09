Сливенският симфоничен оркестър подготвя мартенски концерт – „Романтична класика“

09.03.2026 10:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 68

Пролетно вдъхновение на крилете на музиката готви Симфоничен оркестър - Сливен за своя мартенски концерт „Романтична класика“. Той ще се състои в петък, 13 март, от 18.30 ч. в зала „Сливен“.

В програмата са подбрани две емблематични произведения на двама гениални композитори, носещи в творчеството си духа на епохите на класиката и романтизма - Феликс Менделсон и Волфганг Амадеус Моцарт.

В първата част, точно 181 години след премиерата му, ще прозвучи легендарният Концерт за цигулка и оркестър в ми минор, оп. 64 от Феликс Менделсон, в изпълнение на талантливата млада цигуларка Тодорка Христева.

Бляскав, емоционален, пленяващ от първата до последната нота, той остава в историята като най-обичания и най-изпълнявания цигулков концерт.

Под вещото ръководство на маестро Григор Паликаров вечерта ще продължи със Симфония № 40 в сол минор от Волфганг Амадеус Моцарт. Може би най-разпознаваемото произведение в класическата музика, изобщо и не случайно. Изключително въздействащо, то е едновременно недостижимо, но успява да достигне до всяко кътче на човешката душа.

Билети за концерта са налични - онлайн на epaygo.bg, от касата на зала „Сливен“ - всеки делничен ден от 10 до 13 и от 15 до 17 ч., или от всички каси на EasyPay. Цената на билетите, достъпни онлайн в мрежата на epaygo.bg и в касите на EasyPay, остава непроменена - 7.67€ (15 лв.), а на касата на зала „Сливен“ - 8€ (15.67 лв.).