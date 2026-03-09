09.03.2026 11:06 , Людмила Калъпчиева

Любителите на стендъп комедията ще имат възможност да се насладят на едно специално комедийно шоу с участието на Георги Кючуков и Димитър Донски. Двамата популярни комедианти ще се срещнат с публиката в вечер, изпълнена със смях, импровизации и неподправен хумор.

Организаторите обещават енергично и провокативно представление, което няма да остави никого безразличен. Ако вече сте гледали Кючуков и Донски на живо, вероятно знаете какво да очаквате – искрен смях, шеги от ежедневието и комедийни ситуации, които всеки може да разпознае. А за онези, които тепърва ще се срещнат със стендъп стила на двамата комедианти, преживяването със сигурност ще бъде запомнящо се.

Георги Кючуков е сред най-разпознаваемите стендъп комедианти в България. Неговият хумор се отличава с близост до балканската народопсихология и умението да превръща обикновени житейски ситуации в източник на смях.

Димитър Донски, от своя страна, е добре познат от социалните мрежи и интернет пространството. Той започва кариерата си като стендъп комедиант в щата Илинойс, САЩ, а след завръщането си в България пренася у нас духа на американската стендъп сцена. Донски е известен със своя дързък и провокативен стил, остър език и впечатляващи импровизации.

Шоуто не се препоръчва за лица под 18 години.

Вратите за публиката ще бъдат отворени в 18:30 часа, а началото на представлението е насрочено за 19:00 часа в зала Сливен.