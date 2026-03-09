Мобилна оптика „ПроГлед“ ще извършва очни прегледи в Твърдица

09.03.2026 12:44 , Людмила Калъпчиева

Мобилната оптика „ПроГлед“ ще извършва очни прегледи в град Твърдица. На 23 март 2026 г. (понеделник) от 9:00 часа, зад читалището в града, жителите ще имат възможност да се възползват от професионални очни прегледи на място.

Прегледите ще се извършват от квалифициран лекар-офталмолог в специализиран мобилен кабинет, оборудван със съвременна техника от висок клас.

Цената за преглед е 12 евро, като при поръчка на очила прегледът ще бъде безплатен. На място ще се предлагат рамки, диоптрични стъкла, контактни лещи, разтвори и различни аксесоари на достъпни цени.

Желаещите да се възползват от услугата трябва да се запишат предварително:

в сградата на Община Твърдица

на телефон 0454 4 23 11

Крайният срок за записване е 19 март 2026 г.

„ПроГлед“ е първата мобилна оптика в България, създадена с мисията да бъде там, където са нуждите на хората – удобно, достъпно и професионално.