Мобилна оптика „ПроГлед“ ще извършва очни прегледи в Твърдица

Мобилната оптика „ПроГлед“ ще извършва очни прегледи в град Твърдица. На 23 март 2026 г. (понеделник) от 9:00 часа, зад читалището в града, жителите ще имат възможност да се възползват от професионални очни прегледи на място.
Прегледите ще се извършват от квалифициран лекар-офталмолог в специализиран мобилен кабинет, оборудван със съвременна техника от висок клас.
Цената за преглед е 12 евро, като при поръчка на очила прегледът ще бъде безплатен. На място ще се предлагат рамки, диоптрични стъкла, контактни лещи, разтвори и различни аксесоари на достъпни цени.
Желаещите да се възползват от услугата трябва да се запишат предварително:
в сградата на Община Твърдица
на телефон 0454 4 23 11
Крайният срок за записване е 19 март 2026 г.
„ПроГлед“ е първата мобилна оптика в България, създадена с мисията да бъде там, където са нуждите на хората – удобно, достъпно и професионално.