Представители на Община Котел участваха в работна среща в Дряново, посветена на подготовката на 52-рото издание на фолклорния празник „Балканът пее и разказва“. Тази година домакин на събитието ще бъде град Дряново, а датата на провеждане е 6 юни.

На срещата присъстваха представители на шестте балкански общини – Котел, Елена, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково. Община Котел беше представена от заместник-кмета Шериф Куванджъ и секретаря на общината Христо Карабекиров.

По време на работната среща беше изтеглен жребий за реда на участие в концертната програма на фестивала. Съгласно жребия Котел ще се представи четвърти. Празничният ден по традиция ще започне с фестивално шествие през централната част на града, в което ще се включат участниците от всички общини.

В рамките на празника ще се проведат и няколко конкурсни прояви, в които ще могат да участват представители на шестте общини. Регламентът и подробната програма на събитието предстои да бъдат обявени допълнително.

Фестивалът „Балканът пее и разказва“ представя богатството на традициите, обичаите и фолклора на балканджиите и е сред събитията с най-дългогодишна културна традиция в страната.