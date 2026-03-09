Сливен, кратки вечерни новини, 09.03.2026 г., понеделник

09.03.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 166

Сливен остава без заместник-областен управител, Фатме Мустафова е освободена от длъжността със заповед от днес.

На 19 март в зала „Сливен“ любителите на стендъп комедията ще могат да се насладят на специално общо шоу на Георги Кючуков и Димитър Донски.

Симфоничен оркестър Сливен кани почитателите на класическата музика на мартенския си концерт „Романтична класика“, който ще се проведе на петък, 13 март, от 18:30 ч. в зала „Сливен“.

За дните от 6 до 9 март на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Почина Антон Господинов, който е бил кмет на Сливен в периода 1988–1990 г., когато длъжността е носела наименованието председател на Общинския народен съвет.

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен, съвместно с Община Сливен и сдружение „Дете и пространство“, организираха уъркшоп, насочен към активното участие на младежите в превенцията на агресията и насилието.

Създаване на публичен регистър на осъдените за педофилия, разширяване на правата за самоотбрана чрез промени в Наказателния кодекс, задължително осветление на кръстовища и пътни възли и забрана на рекламата на тютюневи изделия и хазарт са част от законодателните инициативи на ПП „Възраждане“, представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Сливен.