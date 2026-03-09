Кампания за Възкресение Христово – 2026 г.

09.03.2026 16:22 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 42 минути | 2

С благословението на Негово Високопреосвещенство

Сливенския митрополит Арсений, християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“ организира благотворителна кампания по повод светлия празник Възкресение Христово.

Целта на инициативата е събиране на средства, хранителни продукти и вещи от първа необходимост в помощ на социално слаби хора, възрастни и лица със специални потребности.

В кампанията участват православни християни от гр. Бургас, които от 2020 година насам ежегодно организират подобни инициативи за двата най-големи християнски празника – Рождество Христово и Възкресение Христово, както и при други случаи на нужда.

Основни инициативи в рамките на кампанията са:

1. Раздаване на хранителни пакети

Предвижда се подготовката и раздаването на около 120 пакета, съдържащи 25 хранителни продукта, разпределени в три торби за всяко семейство.

Пакетите ще бъдат предназначени за нуждаещи се хора от:

с. Зидарово,

община Средец,

енории и социално слаби семейства към храмове в гр. Бургас.

2. Подкрепа за Психодиспансера в Бургас

Ще се организира събиране на дрехи за възрастни хора, които ще бъдат предоставени на нуждаещите се пациенти.

3. Посещения в социални институции

Доброволци от братството ще посетят домове за лица с умствени и физически увреждания, както за деца, така и за възрастни, както и центрове за социална рехабилитация, за да бъдат дарени хранителни продукти и да бъде оказана духовна и човешка подкрепа.

Призоваваме всички хора с добри сърца да се включат в кампанията и да помогнат според възможностите си.

За връзка и информация:

ик. Стелиян Кунев – 0892 284 217

Николай Иванов – организатор – 0887 795 049

Дарения могат да се правят и по банков път:

Банка ДСК

IBAN: BG51STSA93000026410720

Основание: „Възкресение 26“ – при храм „Св. Георги“ – с. Зидарово

Дарения могат да се правят и чрез дарителски касички, поставени в централните храмове на гр. Бургас.

Ако има желаещи от други части на Сливенска епархия, кампанията може да бъде разпространена и организирана и на местно ниво. Препоръчително е хората да се обединят около своята енория и да насочат усилията си към нуждаещите се братя и сестри в собственото си населено място.

С общи усилия можем да направим така, че радостта от Възкресението Христово да достигне и до онези, които най-много се нуждаят от подкрепа и човешка близост.

Благодарим на всички хора с добри сърца!