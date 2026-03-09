Открит урок по математика в 1. клас

09.03.2026 20:31 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 52

На 9. 03. 2026 г. в 1. „г“ клас се проведе открит урок по математика на тема „Събиране на 8 с едноцифрено число с преминаване“. Урокът на г-н Димитър Гюмишев се проведе в часовете за самоподготовка в следобедните занимания на ЦОУД.

По време на урока учениците показаха своите знания и умения, като решаваха различни задачи и участваха в интересни дейности. С много старание и желание първокласниците откриваха верните отговори и доказаха, че могат успешно да се справят и с по-предизвикателни задачи.

На урока присъстваха директорът на училището г-жа Гергана Султанова и заместник-директорите г-жа Радослава Георгиева и г-жа Марияна Иванова, както и учители, които наблюдаваха работата на учениците и тяхната активност по време на занятието.

Учениците от 1. „г“ клас се представиха отлично и показаха, че ученето може да бъде интересно, забавно и вдъхновяващо.