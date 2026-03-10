Община Сливен започва текущ ремонт на парковото пространство южно от бл. 10 в кв. „ Дружба“ в гр. Сливен. Дейностите ще се състоят в изграждане на нова детска площадка, ремонт и разширяване на обхвата на мрежата на парковото осветление, изграждане на система за видеонаблюдение, подмяна на тротоарните настилки и обособяване на зони за отдих. Целта на тези дейности е да се постигне цялостно благоустрояване на междублоково пространство, така че то да отговаря на нуждите на обитателите му за отдих, социални контакти, достъпност на публичната среда и осигуряване на достъпна и привлекателна градска среда за жителите на района.
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Започва благоустрояване на терен, южно от блок 10 в квартал "Дружба" в Сливен
, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 51