В Сливен предстои безплатна кастрация на дворни кучета и котки 

10.03.2026 08:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 60

Провеждането на пореден безплатен кастрационен маратон се планира в Сливен. Процедурите ще се състоят в дните от 19 до 22 март и ще обхванат дворни кучета и котки. В него ще се включи екипът на Romania Animal Rescue, Inc Dba Animal Spay Neuter International.

Маратонът е благотворителна инициатива, като целта е да се ограничи популацията на бездомни животни.

Желаещите да се запишат, могат да го направят на тел. 0887757071 на следните дати – 14 и 15 март, от 14 до 17 ч.

Всички указания по отношение на безплатната кастрация са публикувани на фейсбук страницата Кастрационен маратон Сливен - https://www.facebook.com/profile.php?id=61556958178098