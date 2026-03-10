10.03.2026 09:46 , Людмила Калъпчиева

AMD разширява портфолиото си от Ryzen AI Embedded процесори за реализацията на мащабируеми и ефективни AI решения в промишлени и периферни системи

• Новите процесори ще дадат живот на индустриални и роботизирани платформи от следващо поколение с до два пъти повече процесорни ядра и по-висока AI производителност в същия компактен размер.

• От промишлена автоматизация до мобилна роботика и системи за висуализация в медицината, разработчиците на вградени системи могат да ускорят AI инсталациите, използвайки AMD ROCm™, доказан софтуерен пакет с отворен код за периферни (edge) приложения.

Фабричната автоматизация, физическият изкуствен интелект в мобилната роботика и други периферни приложения, задвижвани от изкуствен интелект, се развиват бързо и пораждат нуждата от изчислителни платформи, които осигуряват AI обработка в реално време, детерминистична производителност и дългосрочна надеждност в постоянно работещи среди.

За да отговори на тези нужди, AMD разширява портфолиото си от процесори AMD Ryzen™ AI Embedded P100 серия. Новите чипове разполагат с до 2 пъти по-голям брой процесорни ядра, до 8 пъти по-висока изчислителна мощност на графичните процесори (GPU) и приблизително 36% по-високи системни тераоперации.

Мащабируеми AI изчислителни решения за взискателни приложения

Процесорите разполагат с от осем до дванадесет ядра „Zen 5“, до 80 системни TOPS за физическо AI ускорение, графика AMD RDNA™ 3.5 за визуализация в реално време и невронно процесорно устройство (NPU), базирано на архитектурата AMD XDNA™ 2 за нисколатентно и енергийно ефективно извеждане на данни с изкуствен интелект — всичко това в един чип.

От индустриални РС за интелигентни фабрики до автономни роботи и устройства за медицинско изобразяване, новите вградени x86 процесори са оптимизирани за индустриални и по-широки случаи на използване на изкуствен интелект от следващо поколение. Те включват:

• Интелигентно машинно зрение за индустриални РС: Новите процесори позволяват консолидиране на програмируеми логически контролери (PLC), машинно зрение и човеко-машинен интерфейс (HMI) в един индустриален компютър, като същевременно осигуряват производителността на процесора, необходима за инспекция в реално време и оптимизация на процесите. Интегрираният графичен процесор (GPU) и невронният процесор (NPU) ускоряват многокамерното зрение и богатите HMI табла, като същевременно позволяват откриване с ниска латентност на аномалии, използвайки модели като DeepSORT, RAFT-Stereo, CenterPoint, GDR-Net, PaDiM и Llama 3.2-Vision.

• Физически AI за автономни операции: При мобилните роботи навигацията, контрола на движението и планирането на маршрути се изчисляват от централния процесор (CPU), докато графичният процесор (GPU) обработва многокамерни данни за пространствена осведоменост, Visual SLAM и усъвършенствани AI натоварвания, като например модели „визуално-езиково-действие“ (VLA). Унифицираната памет между CPU и GPU осигурява ниска латентност за по-добра реакция. NPU осигурява постоянно включено нискоенергийно анализиране за откриване на обекти и разбиране на сцени, използвайки модели като YOLOv12 и MobileSAM.

• 3D изобразяване в медицината и клинична интелигентност: Процесорите позволяват 3D изобразяване за ултразвукови изследвания, ендоскопи, класификация на тъкани и откриване на тумори в периферни системи, използвайки модели като U-Net, nnU-Net и MONAI. Процесорите ускоряват работните процеси от изображения до доклади с MedSigLIP и поддържат клинично разсъждение и въпроси и отговори с Med-PaLM 2. Производителите на оригинално оборудване (OEM) за здравеопазването могат да консолидират изображения, анализ с изкуствен интелект и доклади на мащабируема, вградена x86 платформа с дълъг жизнен цикъл.

В сравнение с предишното поколение AMD Ryzen™ Embedded 8000 серия, се очаква серията P100 да осигури до 39% по-висока многонишкова производителност и до 2,1 пъти по-висок общ системен TOPS2. Новите процесори предоставят изключителна AI производителност на ват и поддържат почти два пъти повече виртуални машини и по-големи модели с големи езици за програмиране, като Llama3.2-Vision 11B, отколкото съществуващата серия P100, за да позволят по-усъвършенстван изкуствен интелект и смесени натоварвания.

Поддръжка на ROCm софтуер и виртуализиран референтен стек

Поддръжката на екосистемата с отворен софтуер AMD ROCm предоставя доказан AI софтуерен стек с отворен код за вградени приложения. Разработчиците могат да изпълняват стандартни AI рамки, като разчитат на компилатори, среди за изпълнение и библиотеки с отворен код – като същевременно имат незабавен достъп до готови за вграждане модели, без да е необходимо да пренаписват кода. На ниво програмиране, софтуерът ROCm използва интерфейса с отворен код Heterogeneous-computing Interface for Portability (HIP), отделяйки програмирането на графични процесори от хардуера и елиминирайки обвързването с конкретен доставчик между софтуерния стек и хардуера.

Тясно интегрираната архитектура на процесора, графичния процесор и невронния процесор (NPU) позволява ефективно разделяне на работното натоварване и предвидима латентност при смесени натоварвания, докато използването на познати рамки и софтуерни стекове спомага за опростяване и рационализиране на разработването и внедряването в широк спектър от случаи на употреба. Това ниво на интеграция позволява разширени изчислителни и графични възможности без необходимост от допълнителни външни компоненти, което улеснява производителите на оригинално оборудване (OEM) и системните интегратори при проектирането на мащабируеми платформи.

Процесорните ядра AMD „Zen 5“ осигуряват изолация и капацитет за производителност, за да консолидират множество критични натоварвания на една платформа с детерминистично, многозадачностно поведение. Освен това, AMD предоставя пакетиран и вертикално интегриран виртуализиран референтен стек за индустриални приложения със смесена критичност. Изграден на базата на хипервизора Xen, той работи с Linux®, Windows®, Ubuntu® и RTOS среди в изолирани домейни, за да осигури безопасност, производителност в реално време и гъвкавост. Резултатът е мащабируема, отворена архитектура, която опростява проектирането и ускорява разработката на вградени системи от следващо поколение.

Силна подкрепа от индустрията

В момента се предлагат изделия на Advantech, Congatec и Kontron, задвижвани от AMD Ryzen AI Embedded P100 процесори.

В момента се провеждат тестове на процесорите AMD Ryzen™ AI Embedded P100 серия с осем до дванадесет ядра, като се очаква производствените доставки да започнат през юли 2026 г. В момента се провеждат тестове на процесори P100 серия с четири до шест ядра, като производството се очаква през второто тримесечие на 2026 г.