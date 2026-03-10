Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.03.2026 г.

10.03.2026 09:55 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.03.2026 Г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 09.03.2026 г., в 15,28 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в каравана, намираща се на улица в сливенския квартал „Клуцохор“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са бяла и черна техника. Спасени са три каравани. Причината е късо съединение в ел. инсталацията на караваната.