Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.03.2026 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.03.2026 Г.
През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.
Пожарна безопасност и защита на населението
На 09.03.2026 г., в 15,28 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в каравана, намираща се на улица в сливенския квартал „Клуцохор“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са бяла и черна техника. Спасени са три каравани. Причината е късо съединение в ел. инсталацията на караваната.