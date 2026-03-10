10.03.2026 10:32 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Заповед № РД-11-12-00004-10.03.2026 г. на Областен управител на област Сливен за прекратяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Злати войвода, община Сливен.