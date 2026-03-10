10.03.2026 13:21 , Людмила Калъпчиева

Министър-председателят Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда днес в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Форумът е посветен на засилването на международното сътрудничество в развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електроенергия, преход към нисковъглеродна икономика и стремеж към енергиен суверенитет.

Държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустрията и експертната общност обсъждат ролята на гражданската ядрена енергия за справяне с основните енергийни и климатични предизвикателства.

Срещата на върха предоставя важна възможност за укрепване на международното сътрудничество и за насърчаване на реални решения за безопасното и устойчиво развитие на гражданската ядрена енергетика. Форумът цели също да стимулира нови инициативи и партньорства.