Председателят Мецола обявява първите лауреати на Европейския орден за заслуги

Имената на първите лауреати на Европейския орден за заслуги, които са допринесли значително за европейската интеграция, бяха обявени днес в Страсбург.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес имената на първите лауреати на новосъздадения Европейски орден за заслуги, признание за значителния принос към европейската интеграция и насърчаването и защитата на европейските ценности.
„Европа винаги е била изграждана от хората. Преодоляване на разделенията, премахване на бариерите, сваляне на диктатурите и преодоляване на кризите за по-добро бъдеще на нашия континент. Този европейски принос заслужава да бъде отпразнуван. С Европейския орден за заслуги почитаме онези, които не просто вярваха в Европа, но и помогнаха за изграждането ѝ“, заяви председателят Мецола при обявяването на първите лауреати.
Лауреатите бяха избрани от комисията за подбор на ордена, съставена от председателя Мецола, заместник-председателите на ЕП Софи Вилмес и Ева Копач и Мишел Барние, Жозе Мануел Барозу, Жозеп Борел и Енрико Лета. Предложенията бяха направени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС.
Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия
Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност“ и бивш президент на Република Полша
Володимир Зеленски, президент на Украйна
са определени за изтъкнати членове на Европейския орден за заслуги.
Валдас Адамкус, бивш президент на Литва
Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент
Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия
Саули Ниенистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент
Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол
Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека
Мая Санду, президент на Република Молдова
Хавиер Солана и де Мадариага, бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия
Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка са определени за почетни членове на Европейския орден за заслуги.
Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen“
Янис Адетокунбо, баскетболист
Марк Джидара, адвокат и учен
Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител
Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека
Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент
Пол Дейвид Хюсън, известен като Боно, Дейвид Хауъл Евънс, Адам Чарлз Клейтън и Лорънс Джоузеф Мълън-младши, музиканти и членове на групата U2 са определени за членове на Европейския орден за заслуги.
Миналата година, по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие, предоставено от институция на ЕС; гражданско отличие в чест на постиженията на лица, които са допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности.
Следващи стъпки
След съобщението от вторник лауреатите ще бъдат поканени на официална церемония по връчване, която ще се проведе по време на пленарната сесия на 18 - 21 май в Страсбург.