Председателят Мецола обявява първите лауреати на Европейския орден за заслуги

10.03.2026 15:06 , Людмила Калъпчиева

Имената на първите лауреати на Европейския орден за заслуги, които са допринесли значително за европейската интеграция, бяха обявени днес в Страсбург.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес имената на първите лауреати на новосъздадения Европейски орден за заслуги, признание за значителния принос към европейската интеграция и насърчаването и защитата на европейските ценности.

„Европа винаги е била изграждана от хората. Преодоляване на разделенията, премахване на бариерите, сваляне на диктатурите и преодоляване на кризите за по-добро бъдеще на нашия континент. Този европейски принос заслужава да бъде отпразнуван. С Европейския орден за заслуги почитаме онези, които не просто вярваха в Европа, но и помогнаха за изграждането ѝ“, заяви председателят Мецола при обявяването на първите лауреати.

Лауреатите бяха избрани от комисията за подбор на ордена, съставена от председателя Мецола, заместник-председателите на ЕП Софи Вилмес и Ева Копач и Мишел Барние, Жозе Мануел Барозу, Жозеп Борел и Енрико Лета. Предложенията бяха направени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС.

Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия

Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност“ и бивш президент на Република Полша

Володимир Зеленски, президент на Украйна

са определени за изтъкнати членове на Европейския орден за заслуги.

Валдас Адамкус, бивш президент на Литва

Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент

Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия

Саули Ниенистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент

Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол

Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека

Мая Санду, президент на Република Молдова

Хавиер Солана и де Мадариага, бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия

Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка са определени за почетни членове на Европейския орден за заслуги.

Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen“

Янис Адетокунбо, баскетболист

Марк Джидара, адвокат и учен

Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител

Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека

Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент

Пол Дейвид Хюсън, известен като Боно, Дейвид Хауъл Евънс, Адам Чарлз Клейтън и Лорънс Джоузеф Мълън-младши, музиканти и членове на групата U2 са определени за членове на Европейския орден за заслуги.

Миналата година, по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие, предоставено от институция на ЕС; гражданско отличие в чест на постиженията на лица, които са допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности.

Следващи стъпки

След съобщението от вторник лауреатите ще бъдат поканени на официална церемония по връчване, която ще се проведе по време на пленарната сесия на 18 - 21 май в Страсбург.