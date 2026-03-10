Сливен, кратки вечерни новини, 10.03.2026 г., вторник

10.03.2026 16:11 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Със затопляне на времето Общинското предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ в Сливен започна сезонното косене и обработка на зелените площи в града.

Жоро Марев е назначен за зам.-областен управител на Сливен със заповед на премиера Андрей Гюров.

Нова осемтонна цистерна ще подпомага гасенето на пожари в Сливен.

За пореден път сливенската листа на „Възраждане“ ще бъде водена от сегашния депутат Климент Шопов.

На 10 март 2026 г. Областният управител на област Сливен издаде Заповед за прекратяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване.

На територията на област Сливен са изградени общо 25 колективни средства за защита – 19 скривалища и шест противорадиационни укрития.

В Сливен ще се проведе пореден безплатен кастрационен маратон за дворни кучета и котки в периода от 19 до 22 март.